中國經濟：網上房產拍賣火熱未設限　政府忽視另有目的？

外媒報道，中國網上房地產拍賣近日非常火熱，價格實惠兼不受政府購買限制，故成交量較2015暴增5倍。據悉，政府刻意忽視的目的是希望銀行呆壞帳不再擴大。

中國監管部門要求螞蟻集團整改，但其互聯網經營非常成功，因此法院與阿里巴巴所屬的淘寶網合作，建立房產拍賣平台。該平台可以處理房地產拍賣，還可以處理汽車拍賣以及破產企業出售的生產設備、倉庫和商標等。

報道指出，網上房地產拍賣受歡迎，原因是許多房地產的起拍價比估價低20%至30%，買家可以廉價購買物業。另投標者亦有機會獲得上海、北京和深圳市中心難得一見的物業。中國政府在2016年和2017年房價飆升時，擬定了遏制房地產投機活動，但線上購買房屋的最大動機是不受交易限制。今年互聯網拍賣上列出了超過49萬處房產，交易量是2015年的5倍。

由於購買條件寬鬆，有錢人興致勃勃，報道直言，為了提高需求，中國金融當局似乎有意推遲對網上房產拍賣施加財產購買限制。

報道更預言，或有可能銀行也希望進入網上房地產拍賣市場，以便註銷不良貸款。根據統計，截至9月底，中國商業銀行的不良貸款總額超過2.8萬億元人民幣，較2019年底增長約20%，可能成為不良貸款的規模達3.8萬億元人民幣。

中國銀保監委員會主席郭樹清指出，到2020年，銀行業將處置3.4萬億人民幣的不良債務，比2019年的2.3萬億元人民幣高出約50%。故互聯網拍賣可能對消除銀行債務中發揮很大的作用。

但報道指出，儘管位於大都市的房產很容易找到買家，但在偏遠地區新建住宅單位的庫存卻激增，此類房產的拍賣都失敗了，在135萬套待拍賣房屋中，有近10%的房屋被取消或撤回。

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