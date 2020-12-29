中國經濟：調查料明年GDP達8.2%　企業債務違約成最大風險

中國被認為是快速從疫情中恢復的國家，日本媒體引述一項對35位經濟學家的調查顯示，預計中國國內生產總值(GDP)在2021年將增長8.2%，創2012年以來最高增長，但企業債務違約，則是中國經濟的主要下行風險。

調查顯示，預計中國的GDP將從今年第3季的4.9%，增至第4季的5.9%，2020年全年中國GDP的平均增漲為2.1%。近80%經濟學家預計，中國2021年的GDP增長更將超過8%。野村證券首席中國經濟學家Ting Lu更樂觀，認為2021年中國GDP增幅可能達到9%，巴克萊亞太區首席中國經濟學家Jian Chang則預計達8.4％。

隨着中國在近幾個月發生一系列企業債違約事件，經濟學家普遍認為中國企業的債務和銀行不良貸款是2021年的下行風險。牛津經濟研究院首席經濟學家Tommy Wu指出，企業借貸是中國債務問題中的最大隱患，部分公司尤其是房地產開發商，一直在向離岸市場大量借款，因此承受着外國投資者大量出售債券的風險。

穆迪分析經濟學家Xu Xiaochun警告，雖然中國國內經濟正在復甦，但主要的下行風險在中國境外，美國和歐洲的疫情擴散帶來很大的不確定性，加上中國與其他政府的關係愈趨緊張，可能損害中國強勁的出口增長、國內生產和投資者信心。

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