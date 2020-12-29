【專家點評】鄧聲興：友邦保險受惠明年復甦
2020年12月29日 10:57
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眾安在綫(06060)旗下科技子公司ZA Tech宣布，將與友邦保險(01299)成為區域科技合作夥伴。ZA Tech將協助集團加速數碼化，從而接觸新客戶群，並透過提供創新的保險產品和連結合作夥伴填補用戶的保障需求。ZA Tech將運用專業的技術知識以及專利系統「Graphene」，協助集團更迅速地開發並分銷場景化和數碼化保險產品。
Graphene系統將有助集團有效地連結數碼合作夥伴，可基於不同生活場景為每個客戶群體實時批出保單。相信明年是保險行業強勁復甦的一年，友邦是保險行業的龍頭，集團可從疫情的影響中恢復，特別是香港離岸業務，另外是集團中國內地業務的地域擴張和產品結構多元化，帶動集團前景增長。向上阻力位為105元，向下支持位為86元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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