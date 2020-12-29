【專家點評】鄧聲興：友邦保險受惠明年復甦

Graphene系統將有助集團有效地連結數碼合作夥伴，可基於不同生活場景為每個客戶群體實時批出保單。相信明年是保險行業強勁復甦的一年，友邦是保險行業的龍頭，集團可從疫情的影響中恢復，特別是香港離岸業務，另外是集團中國內地業務的地域擴張和產品結構多元化，帶動集團前景增長。向上阻力位為105元，向下支持位為86元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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