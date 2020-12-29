港股格局：陳炳強指大型科技股莫過分悲觀

港股近日表現疲弱，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，與內地針對平台經濟的反壟斷法有關，恒指維持在26,000點至27,000點波動，技術走勢上甚至出現圓頂迹象，但如能守穩兩萬六關，投資者仍未需急於在年尾前沽貨獲利。他相信內地當局無意扼殺龍頭科技公司，不用過於悲觀，加上憧憬新冠肺炎疫苗接種可紓緩疫情，助經濟復甦，有機會惠及港股，大市或能在明年初做好。

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