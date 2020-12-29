港股格局：陳炳強指大型科技股莫過分悲觀
2020年12月29日 10:58
東網電視更多新聞短片
港股近日表現疲弱，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，與內地針對平台經濟的反壟斷法有關，恒指維持在26,000點至27,000點波動，技術走勢上甚至出現圓頂迹象，但如能守穩兩萬六關，投資者仍未需急於在年尾前沽貨獲利。他相信內地當局無意扼殺龍頭科技公司，不用過於悲觀，加上憧憬新冠肺炎疫苗接種可紓緩疫情，助經濟復甦，有機會惠及港股，大市或能在明年初做好。
新經濟股龍頭ATMXJ周二(29日)反彈，陳認為仍有隱憂，暫時或還未企穩，但再下調空間未必很大，畢竟國家不至於要一棍打死相關企業，加上它們盈利增長比較快，前景不至太差。他指出，現階段撈底風險較大，但小注部署也無妨。至於小米集團(01810)，陳認為上升動力未完，但超買情況嚴重，不宜高追，有貨則可繼續持有。
陳續稱，疫苗消息令市場對經濟前景感樂觀，有利傳統金融股，友邦保險(01299)近期有技術突破，要躋身紅底股不難，值得作中長線吸納。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020