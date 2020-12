特朗普出口管制連發重招　 美媒指美國受傷比中國深

美國總統特朗普理論上即將在明年1月卸任,但卻沒有停手向中國出擊。美媒專欄指出,美國實無法靠築牆自守與中國科技業競爭,出口管制是相當危險的武器,使用後美國受傷比中國更深。

美媒專欄作家Noah Smith以《美國無法靠築牆自守與中國科技競爭》(America Can't Compete with Chinese Tech by Walling Itself off)為題,指即將繼任總統的拜登,已宣示不會立刻撤銷特朗普的關稅武器,顯示中、美間永久性經濟競爭新時代沒有改變。他認為特朗普限制中國投資或收購美企,因相關的收購已過於氾濫,而中國除了能帶來資金,並不能為美企帶來太多技術或其他產業附加值。

若中國無法購買美國製造商產品,會轉向歐洲、日本採購。若美國卻加以阻止,結果就是迫便中國發展出自有技術,學會自己製造,重大的長期結果是美國製造商損失收入,且將永久被拒於中國市場之外。

他解釋,以中國佔美國半導體商收入兩成半,而中國只有半成半導體來自美國為例,誰受傷較深,顯而易見。美方禁止使用到美國技術的產品賣給中國,也可能導致美商在中國以外的地區失去業務,並阻止海外廠商到美國投資。

故他建議,美國可使用其他方法來限制中國軍事技術應用範圍,例如使用讓世界遠離華為的5G技術,並透過增加投資來升級自身技術產業,畢竟以出口管制作為經濟競爭手段,實過於危險,最怕傷人之餘,傷己更深!

