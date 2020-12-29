【A股點評】關注種植業技術攻關　轉基因品種或加速推進

2020年12月16日至18日，中央經濟工作會議在北京舉行，表示於2021年須抓緊八大重點任務，包括保障糧食安全，關鍵在於落實藏糧於地、藏糧於技戰略。要加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設。須尊重科學、嚴格監管、有序推進生物育種產業化應用。要開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打一場種業翻身仗。要牢牢守住18億畝耕地紅綫，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，規範耕地佔補平衡。要建設國家糧食安全產業帶，加強高標準農田建設，加強農田水利建設，實施國家黑土地保護工程。要提高糧食和重要農副產品供給保障能力，並加強農業面污染治理。其中，第五點提到須解決種子及耕地問題，值得重視。

中國水稻與小麥種源能夠做到自給自足，且具有競爭力；玉米及大豆種子基本自給自足，但受育種及栽培等因素影響，單產與世界先進水平有較大差距。從供需層面看來，大豆進口依賴度極高，玉米進口依賴度有提升趨勢。根據中國匯易網統計，2020年中國玉米產量為2.39億噸，內地消費量2.96億噸，產需差額為5,700萬噸，這部分差額通過進口及庫存來彌補。20年中國玉米進口量預計為1,800萬噸，按年增長137%，為歷史最高量，2020年玉米期末庫存降至1.01億噸，為2014年以來最低點，庫消比降至34.11%。我們認為中短期內玉米供應矛盾或將持續，增加玉米進口量、提升玉米種子質地、單產水平等方面將成為業界的關注。

會議提到「須加強種質資源保護及利用，加強種子庫建設……有序推進生物育種產業化應用，開展種源卡脖子技術攻關，立志打一場種業翻身戰」。我們認為，種子如同種植業的晶片，中國的種業自主創新水平與發達國家尚有一段差距。但自2019年年底，我國轉基因玉米種子研發開始加速推進。2019年末農業部公布擬批准頒發農業轉基因生物安全證書的192個植物品種目錄，其中包括兩個與玉米相關的轉基因項目，2020年七月農業部發布《2020年農業轉基因生物安全證書（生產應用）批准清单》。根據中國轉基因農作物商業化流程，在品種取得生物安全證券以後，還需要經歷商業化許可、品質審定、種子生物經營許可等步驟。

與其他行業一樣，種植業亦面對一定風險，包括農產品價格波動的風險、相關政策的風險等。

中國銀河國際證券

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