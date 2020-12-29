壹傳媒股價異動累股民損手　市民示威批證監會包庇

有市民不滿證監會未曾勒令壹傳媒停牌進行調查。(陳嘉順攝)

2名市民今早10時半到港島太古證監會總部請願，高叫「黎智英好卑鄙，小股民好無辜」、「獨果造市，肥黎可恥」，及「包庇肥佬黎，天理不容」等口號。其後請願市民將請願信放在大廈保安部，再代為傳交證監會。

請願市民批評，證監會未曾勒令壹傳媒停牌進行調查，是疏忽失職，令人懷疑證監會有意縱容黎智英，故要求嚴查壹傳媒過去的不尋常的大規模交易，還投資者真相。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，香港證監會必須「做返啲嘢」，認真調查保障投資者權益。由於每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，調查背後原因責無旁貸。

他直言，無論證監會的調查結果如何，股價異動是否有問題，都應該適時公布，讓大家有個「知」字，並非讓事件不了了之，強調須提高處事透明度。鄧重申，壹傳媒的基本面未有改變，同時提醒投資者小心該股風險甚高，不宜沾手。

香港股票分析師協會副主席郭思治亦表示，早前壹傳媒股份被投機炒作造成不理性升幅，隨即已跌至起步點，高位接貨損失慘重，投資者應引以為鑑，對該股採取審慎保守的態度。

「23萬監察」發言人王國興指壹傳媒多名核心成員，包括黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及行政總監黃偉強被控欺詐罪，按常理證監會應勒令壹傳媒停牌，避免有人別有用心在市場興風作浪。

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