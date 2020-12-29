券商警告：Tesla市值面臨崩潰　重演1990年代AOL慘敗下場...

外媒引述富國銀行證券股票策略主管哈維發表的明年度預測，指特斯拉(Tesla)恐怕會像1990年代末的美國互聯網「一哥」AOL(美國在線)，擁有改變遊戲規則的技術，但未能跟上科技與競爭對手快速發展，結果市值面臨崩潰。

AOL在2000年與國際媒體巨頭時代華納合併後失去創新能力，雖然於2009年試圖轉型為廣告與內容提供商，可惜亦失敗而回，市值由高位蒸發98%，於2015年被美國電信公司Verizon收購告終。

他表示，1999年後，許多科技及增長型公司因網際網絡泡沫破裂，損失市值50%至100%，在2020年一切會發生得更快，以前崩盤可能要12個月時間，現在可能只需6個月。

市傳蘋果公司(Apple Inc.)將打造自動駕駛電動車。他認為，現在應該將目光轉向那些被疫情打擊慘重的低價價值股，因股票是有周期性的。

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