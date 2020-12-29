食家注意：中國改食烏拉圭牛肉　澳洲牛肉將步龍蝦後塵？

內地傳媒報道，今年中國與澳洲關係惡化，繼澳洲煤炭及龍蝦未獲准入口中國之後，據聞澳洲牛肉在中國的市佔率亦被其他出口國瓜分，其中烏拉圭將對中國出口5萬頭活牛。

報道指出，去年澳洲對中國出口30萬噸牛肉，中國成為澳洲牛肉的最大買家。可是今年澳洲牛肉對中國出口受阻，許多企業暫停對中國出口，其他國家看準機會搶攻澳洲的牛肉市佔率。

其中，烏拉圭畜牧業企業Di Santi與中國買家達成合作，計劃對華供應5萬頭活牛，其中今年計劃出口1萬頭。該企業又指，在12月10日已向中國發送2大品種的4,050頭活牛，用於牛隻品種改良。

據講，烏拉圭是世界第7大牛肉出口國，人均擁有3.5頭牛，長期保持着世界第一的紀錄，而烏拉圭的牛都是在自然環境下飼養的，且有完善的衞生條件保障，任何一頭出口的牛，都可做到可追溯。在一些食品嚴格的國家，烏拉圭的牛肉甚至可以免檢口蹄疫進入。

由於競爭優勢明顯，從2013年開始，烏拉圭逐步成為中國重要的牛肉供應國。近幾年，中國牛肉消費增長迅速，更進一步擴大從該國進口牛肉。數據顯示，2019年中國從烏拉圭進口牛肉27.88萬噸，按年暴增85%，約佔中國牛肉進口量17%。如今，烏拉圭有超過50%的牛肉售往中國市場。

今年9月，烏拉圭公布一項5年計劃，目標在2020至2025年期間，實現肉類出口額增加25%，而中國將是重點出口市場。隨着澳洲牛肉對中國出口下降，烏拉圭牛肉有望成為取代品。去年，澳洲約佔中國牛肉進口量的17%，與烏拉圭相若，可見兩者是競爭對手，眼見中澳交惡，鳥拉圭放可坐收漁人之利。

報道又指，今年以來中國已暫停6家澳洲肉商的進口牛肉，原因則包括檢驗檢疫等問題。受澳企出口中斷影響，澳洲農業部的數據顯示，今年9月，澳洲對中國牛肉出口按年急跌64%。

繼平食澳洲龍蝦未能出口中國，結果滯銷減價益食家之後，未來澳洲牛肉食家會否步龍蝦後塵，為食家傳來「福音」，且拭目以待...

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