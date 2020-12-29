金融科技發展受挫　阿里將焦點轉攻電動車產業…

據講，智己上周在浦東新區完成註冊，上汽集團總裁王曉秋擔任董事長，上汽集團副總裁祖似傑，張江高科董事長劉櫻，阿里達摩院院長張建鋒分別擔任董事。公司將於明年1月13日發布1款轎車和1款SUV車型，明年4月將攜3款產品同時亮相上海國際車展。

近年阿里巴巴加速布局汽車領域，2015年4月成立阿里汽車事業部，2016年與上海汽車集團共同出資設立「互聯網汽車基金」，還投資自動駕駛汽車初創公司AutoX，12月已在深圳市區測試無人駕駛出租車。

此外，據報智己採用的是全新的股權結構，即「ESOP+CSOP」持股平台，推動用戶型企業創新。上汽集團出資54億元人民幣，持股54%；張江高科與阿里巴巴各出資18億元，各持股18%。另外10%股權將劃分為5.1%的ESOP（核心員工持股）和4.9%的CSOP（用戶權益平台）。

有指智己現正與寧德時代共同開發「摻硅補鋰電晶片」電池技術，最高實現續航近1,000公里，搭載前述電池續航可達1,000公里的純電車料於5年內面世。

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