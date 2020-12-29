港元拆息︰1個月跌至0.19厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企0.038厘水平；1星期為0.09厘；與樓按相關的1個月跌至0.19厘；3個月報0.35厘。

29/12/2020

隔夜 0.03893厘

1星期 0.09929厘

2星期 0.12643厘

1個月 0.19571厘

2個月 0.27000厘

3個月 0.35911厘

6個月 0.54196厘

12個月 0.70214厘

28/12/2020

隔夜 0.03884厘

1星期 0.10643厘

2星期 0.12214厘

1個月 0.22613厘

2個月 0.28375厘

3個月 0.36196厘

6個月 0.54268厘

12個月 0.70429厘

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