分析：比特幣明年可延續牛氣　惟須面對美國監管風險增

虛擬貨幣--比特幣近周一度突破28,000美元再創歷史新高後，如無意外12月有連續第3個月報升收市，成為2019年中以來的最長升浪。分析顯示，投資者普遍看好比特幣明年可延續牛氣，惟將須面臨美國當局更嚴格的監管。

對於比特幣的後向，市場看法存分歧。「鐵粉」就認為，這種加密貨幣是央行空前放水時代的通脹避險手段，包括Paul Tudor Jones和Stanley Druckenmiller等華爾街老手皆視之為替代資產。MicroStrategy與Square等企業更把現金轉移到加密貨幣，以祈能在超低利率的時代謀求更高的回報率。

外媒引述Bitwise資產管理公司投資長Matt Hougan表示，比特幣正從邊緣小眾的神祕資產，變成主流，速度之快超出任何人預期。若成為主流，場外大量資金就不得不進場佔據一席之地，因此非常看好它的2021年前景。

德意志銀行策略師Jim Reid引述該行調查顯示，多數受訪者預期比特幣2021年可續升，41%受訪者的目標價是20,000至49,999美元，12%預測可突破100,000美元。

不過，線上交易平台eToro美國董事總經理Guy Hirsch認為，比特幣可能面臨監管機構的進一步審查。資產管理公司CoinShares策略長Meltem Demirors亦指出，美國民主黨會帶來挑戰，因拜登傾向加強監管虛擬貨幣，並主張反壟斷政策。

此外，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)向來亦瞧不起比特幣，直斥比特幣是徹底的騙局，如其他虛擬貨幣都是「屎一般的垃圾」。近日他再度呼籲，一眾虛擬貨幣不應該出現在散戶或機構投資者的投資組合中，並警告比特幣泡沫即將破滅。

比特幣最新報26,581美元，跌695.8美元或2.62%。

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