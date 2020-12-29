【高盛推介】小米發力跑贏大市 留意高槓桿購證
2020年12月29日 11:28
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)昨日雖曾升見33.75元，創歷史新高，惟仍跟隨其他科技股下跌，收市跌約4%。今早則跟隨大市反彈，早上高開約3%後升幅擴大。現報32.65元，升約4.8%，顯著跑贏大市。小米於昨日的新品發布會中正式推出小米11手機，售價為3,999元人民幣起，並將於本周五正式開售。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署認購證，錄得約2,100萬元資金流入。如若以過去5個交易日計，則見資金傾向部署淡倉，當中分別共錄得約1,150萬及1,350萬元資金流入認沽證及熊證。
投資者如看好，認購證方面可留意屬明年三月尾到期的產品中，槓桿最突出的小米購(19282)，行使價33.93元，2021年03月24日到期，實際槓桿5.3倍，明年三月底到期產品中，槓桿最高。貼價選擇則可留意屬市場上貼價產品中，高槓桿選擇之一的小米購(17434)行使價32.43元，2021年03月01日到期，實際槓桿5.7倍，市場上貼價產品中，高槓桿選擇之一。牛證方面可留意屬市場上少數貼牛的小米牛(61941)，與現價有約1.8元收回距離61941，收回價30.88元，行使價30.48元，換股比率50，槓桿比率14.9倍，市場上少數貼牛之一。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價24元以上產品中，槓桿最突出的中期小米沽(20479)，行使價24.23元，2021年05月04日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、行使價24元以上產品中，槓桿最高。熊證方面可留意小米熊(56420)，與現價有約2.4元收回距離，收回價35元，行使價35.6元，換股比率50，槓桿比率10.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020