【高盛推介】北水大手低吸騰訊 好倉獲追捧
2020年12月29日 11:41
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日大跌約6.7%，失守520元水平。今早雖見反彈並上試540元，但表現仍落後其他科技股。現報534元，升約2.9%。有調查機構發表報告，指今年截至本月17號，騰訊旗下「TikTok」營收達12億美元，按年升627%。並指截至本月14號，騰訊旗下「PUBG Mobile」及「王者榮耀」為今年全球營收榜首兩位，分別達26億及25億美元，按年升64.3%及42.8%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日錄得約1.26億元資金流入好倉，為昨日最多資金流入的相關資產。當中認購證更於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約1.3億元。而認沽證於昨日亦獲小量資金轉向部署。進而觀察港股通資金流向，則見昨日北水大手買入騰訊，錄得高達67.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約13%，年期約2個月的騰訊購(28479)，行使價600.5元，2021年03月03日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。貼價選擇可留意價外幅度約7%，年期約3個月的騰訊購(23183)，行使價570.5元，2021年03月26日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價之一的騰訊牛(51832)，與現價有約15.8元收回距離，收回價518.18元，行使價515.68元，換股比率100，槓桿比率26.7倍，市場上最貼價之一牛證。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(60962)，收回價487.79元，行使價485.29元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約5%，年期約3個月的高槓桿騰訊沽(20162)，行使價505.38元，2021年03月25日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿、貼價。熊證選擇可留意貼熊的騰訊熊(60462)，與現價有約46元收回距離，收回價580.01元，行使價582.51元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，市場上槓桿最高貼熊之一。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020