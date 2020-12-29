港交所CEO李小加本月底卸任 傳仍未覓合適人選

報道指出，目前正考慮的候選人包括港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、摩根大通前董事總經理翟普及加拿大養老基金投資公司總裁兼行政總裁Mark Machin。

港交所發言人回應，遴選會在清晰的溝通和具透明度方式下進行，程序結束時將另行公布，拒絕就市場消息置評。

此外，報道提及李小加提早離任的原因，是與港交所主席史美倫關係緊張。史美倫指李小加作風隨心所欲，有時未有及早將重要議題通知董事會惹不滿。

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