樓價續跌：萊坊料明年私宅樓價或下調5%　籲政府減辣

據差估署資料，今年11月私人住宅售價指數報380.4點，較10月跌0.18%，連挫2個月；按年亦跌1.27%。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，差估署私宅售價指數跌幅比預期小，估計12月數據仍會向下調整，全年料跌約1%，將比預期少。

樓市調整仍持續，至少到明年首季，但波幅有限。以現時市況及經濟差的情況下，估計2021年樓價有機會向下調整5%。調整幅度可能集中在明年上半年，下半年有望因疫苗及與內地通關，樓價有望轉趨平穩甚至回升。

他指出，企業大幅裁員已出現，相信大部分企業明年加人工的幅度低，這些因素最終影響「打工仔」的購買力。因樓價仍高企，政府減辣機會不大，估計樓市最少要向下調整10%或以上，政府才會減辣。

在現時經濟環境下，希望政府可以放寬額外印花稅(SSD)，以增加二手供應量，亦可避免買家湧向一手樓，以及可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債，希望政府可以在非常時期，用非傳統思維去審視房地產市場，在現時市況下，傳統的機制未必能解決現時的問題。

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