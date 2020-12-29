比特幣大好友警告：1至兩周內要清倉走人…

外媒報道，虛擬貨幣大好友，牛頓顧問(Newton Advisors)創辦人Mark Newton周一(28日)表示，比特幣漲勢可能在明年1月初觸頂，故他考慮在未來1、2週內清倉比特幣。

美國傳媒報道，Newton表示，根據比特幣走勢的周線圖和相對強弱指數，市場對比特幣的興趣不斷增加，且主要來自機構投資者。鑑於比特幣剛創下歷史新高，中期來看仍看漲，但短期而言，或在明年1月初觸頂。

他認為，過去比特幣總是在第4季表現優異，但會在12月底或1月初扭轉趨勢，故之後投資者將出現可以買入比特幣等加密貨幣的一些機會。

他對比特幣、以太幣、萊特幣及其他數種虛擬貨幣長期睇好，但因應短期走勢，會考慮在未來1、2周內清倉比特幣，待明年第1季再出現買入機會。

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