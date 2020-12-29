傳螞蟻集團商議將需領牌金融業務組建控股公司

外電引述消息報道，螞蟻集團擬將其一切需要金融牌照的金融業務，組合成一家其控股的公司，監管起來可以更接近銀行的模式，可能會削弱公司最賺錢業務的增長潛力。一切有待監管部門批准，而計劃仍處商議階段，或再有變。螞蟻拒評外媒就有關消息的查詢。

市場之前就螞蟻兩度被金融監管部門約談並勒令整改的下場作出「上、中、下」3種預測，如按上述計劃為「中」，不算最好也不算最壞。這種場景是「監管部門可能要求螞蟻分拆獲利較高的理財、信貸和保險業務，另組金融控股公司，面臨更嚴格的監管，亦會令螞蟻股東結構複雜化」。若螞蟻業務重心回歸支付服務，其增長潛力將受限。

中國人民銀行副行長潘功勝之前代表參與約談螞蟻的部門向傳媒透露，監管機構認為螞蟻有「法律意識淡漠、藐視監管合規要求」等4種經營問題，並向其提出5大整改要求，包括提升交易透明度、合法合規經營個人徵信業務、確保資本充足、完善公司治理、合規開展資產證券化業務。

他當時續指，螞蟻「作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業」，要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，須自覺遵守國家法律法規，加強風險管控，並將企業發展融入到國家發展大局中。

螞蟻不久後發表公告表示，將在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，已着手制訂整改方案和工作時間表。

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