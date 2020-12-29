樓價續跌：利嘉閣料樓市11年升浪告終

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，在第四波疫情下，樓價再次受壓。差估署公布最新數據顯示，11月份私人住宅售價指數按月跌0.18%，今年首11個月售價指數累積升幅收窄至0.32%，若與去年5月份的歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.16%。

他指出，由於疫情在11月下旬急轉直下，並確認出現新一波疫情，預期情況將於下次公布的12月份樓價指數中反映，單月跌幅料擴大至逾1%，將出現連跌3個月淡況，整體第4季樓價料將累跌2.01%。

總結全年表現，估計2020年樓價指數最終料跌近1%，為自2009年起至2019年連升11年後，首度錄得跌幅的年度，而若與歷史高位比較，樓價於今年底料將累跌5.39%。

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