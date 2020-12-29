帝峯‧皇殿特色單位減租21%獲承接　每呎46.2元

香港置業高級聯席董事張仲賢稱，西南九龍帝峯‧皇殿本月暫錄約15宗租務成交，單位為6座低層C室交易，三房間隔，實用面積約823方呎，平台面積1,395方呎。單位原以每月約4.8萬元放租，半個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1萬元或約21%，以3.8萬元租出，實用呎租約46.2元。

據悉，新租客為夫婦，心儀單位附設平台，睇樓後決定承租。資料顯示，業主於2010年10月以約1,456.1萬元購入單位，租金回報率約3.1厘。

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