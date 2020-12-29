樓價續跌：中原料12月樓市交投緩慢　明年首季樂觀

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月差估署私宅售價指數報380.4點，連跌兩個月，跌幅收窄至0.18%。樓價指數與2019年5月歷史高位比較，回落4%，受全球量化寬鬆及負利率政策影響，樓市表現相對堅挺。

11月一手成交十分暢旺，全月錄得2,600多宗一手成交，創20個月新高，在一手市場帶動下，二手市場呈價跌量升局面。根據差估署指數，2020年全年樓價仍錄0.32%升幅，但受疫情影響，預料12月跌幅擴大，料全年樓價跌幅不超過0.5%，相對其他商品，物業具抗通脹及保值能力。

他估計，12月一手市場將錄約600宗成交，受疫情影響一二手交投緩慢，展望1月份疫情高峰已過，疫苗短期內抵港，疫情可全面受控，對2021年首季樓市仍感樂觀。

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