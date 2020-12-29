調查：虛銀用家介乎25至49歲　流動資產達50萬人士為主

本港8家虛擬銀行已全數開業，集訊資料研究公司Field Resource Consultant(FRCHK)公布調查報告，指25至49歲將會成為虛銀服務的最⼤使⽤族群，當中以⾼收入或流動資產達50萬元的人士為主。受訪者的儲蓄平均結餘為10.68萬元，該公司推算，虛銀的零售業務潛在規模達1,520億元。

虛銀⽤家增⻑速度相當可觀，8⽉進⾏的調查顯⽰，約4%受訪者擁有虛擬銀⾏⼾⼝，⾄12⽉期間已上升⾄7%。截⾄12⽉，受訪者主要使⽤的虛銀包括眾安銀⾏、天星銀⾏、螞蟻銀⾏(香港)及Mox。

該公司董事總經理兼⽤⼾研究主管陳華達表⽰，由於眾安及天星銀⾏為較早一批開業的虛銀，在累計客戶方面有一定的優勢。他認為，虛銀的高息存款雖然「吸睛」，惟能否以此長期留住客戶為一大擔憂，相信其未來若發展「管家服務」，將成為核⼼競爭⼒。

不過，虛銀的服務內容仍需加強，調查結果顯⽰，最多⼈期待虛銀提供線上付款服務，其次是定期存款服務。陳華達指，若果虛銀能夠開拓更多元化的發展策略，如⽀援轉數快(FPS)或提供VISA或MASTERCARD消費卡的話，將有助發展。

調查於今年4至5月期間，以網上問卷及深入訪問形式分成3個階段進行。另外，分別在8月和12月線下訪問1,000位和400位18歲或以上人士，了解虛擬銀行使用情況。

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