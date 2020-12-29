和黃醫藥首向美國申請新藥上市　料明年上半年完成

和黃醫藥宣布，已開始向美國食品藥品監督管理局(FDA)滾動提交索凡替尼用於治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤(NETs)的新藥上市申請(NDA)的第一部分，並計劃於2021年上半年完成新藥上市申請提交，這將是和黃醫藥的首個美國新藥上市申請。

FDA於今年初授予的快速通道資格允許和黃醫藥以滾動提交的方式分批提交新藥上市申請。索凡替尼的新藥上市申請是基於索凡替尼兩項成功的中國III期神經內分泌瘤臨床研究，以及索凡替尼在美國治療非胰腺和胰腺神經內分泌瘤患者的數據支持。

基於歐洲藥品管理局(EMA)的人用藥品委員會(CHMP)的科學建議，這些研究數據還將用作在2021年向EMA提交上市許可申請(MAA)的依據。

和黃醫藥計劃啟動一項擴充療程方案(Expanded Access Protocol)，以確保治療選擇有限的患者能夠獲得這

種重要的治療。一但FDA批准該方案的監管許可，預計將於2021年第一季度開始早期療程方案的註冊。

FDA於2020年4月授予索凡替尼兩項快速通道資格，用於治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤，並於2019年11月授予孤兒藥資格，用於治療胰腺神經內分泌瘤。

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