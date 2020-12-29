OneDegree推免費新冠疫苗副作用保障計劃

保險公司OneDegree Hong Kong宣布推出針對接種新冠疫苗產生副作用的保障計劃，所有香港居民，不論年齡，只需進行簡單登記即可享有保障，費用全免。

登記完成後會收到確認通知，計劃名額有限，先到先得，額滿即止。保障有效期將由成功確認登記起至2021年3月31日。

據政府表示，首批新冠疫苗預計最快於2021年1月抵港。在此計劃下，申請人一旦在接種香港政府提供的新冠疫苗後的14天内，因嚴重副作用需入院留醫深切治療部達至少5天或不幸身故，OneDegree Hong Kong將會為申請人提供一筆過10萬港元現金保障。

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