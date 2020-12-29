淡友加碼押注明年貶值　美元淡倉創近10年最高

外國傳媒報道，臨近2020年底，大型投機者正加碼押注美元繼續貶值，淡倉來到近10年以來最高。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布數據顯示，與洲際交易所(ICE)美匯指數相關的非商業期貨，淨淡倉部位已增至2011年3月以來新高。

基於美國聯儲局推出史無前例的寬鬆政策及投資者撤離避險資產，今年美元匯率已下挫逾6%。由投機方布局看來，市場還在看跌。

瑞穗銀行新加坡經濟和策略主管Vishnu Varathan表示，避險基金如今能找出太多的理由來論證美元還會下跌。聯儲局已調整了政策典範，距貨幣政策正常化愈來愈遙遠，而「雙赤字」還在擴大，這無疑讓美元更容易下跌。

高盛在最新的報告指出，美債實際孳息率已為負值，加上美國資產估值擴大及經常帳赤字，這些綜合因素考量下，明年美元仍將繼續受壓。該行認為，美元貶值將持續到2021年，流動性動態和疫情新聞可能會影響美元轉弱的時機，但難以改變中期下跌的趨勢。

美匯指數周二(29日)繼續下挫，低見90.11，跌0.2%，這是上周三(23日)以來最大的單日跌幅。

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