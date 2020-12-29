美國洛杉磯利用Apple錢包功能提供疫苗接種紀錄

外電(周一)報道，未來在美國加州洛杉磯接受新冠肺炎疫苗接種的民眾，將可獲得數碼化的證明文件，並放入iPhone手機的「錢包」(Apple Wallet)功能內。此舉是為了希望民眾能確實接受第2次的疫苗接種，相信不久將來可應用於進入演唱會場或搭飛機等活動。

透過與新創企業Healthvana的合作，Apple這項服務於本周展開，初期會在第2次疫苗接種的預定日期前，向使用者們傳送通知，讓民眾確實接種第二劑疫苗。外媒引述Healthvana表示，數碼紀錄在今後也可以當成接受過疫苗接種的工具，出示予航空公司、學校及其他有類似要求的單位作為證明。

Apple周一股價收市升3.58%，報136.69美元，再創收市新高。今年以來該股已累升逾85%，料可創連續兩年股價累升逾八成的佳績。

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