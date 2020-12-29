綠色經濟來了！亞洲新興國家大削燃煤發電

外國傳媒報道，在各國政府實施乾淨能源政策、及環保人士加強施壓下，亞洲發展中經濟體的新建燃煤電廠投資正急速減少。

報道指出，越南、印尼、菲律賓及孟加拉政府所推動的能源政策改變，意味這4國2021年在規劃階段的新建燃煤電廠發電容量將只有25GW(10億瓦)。據Global Energy Monitor報告，新規劃將較5年前計劃的125GW大減80%。

印度政府也取消了許多燃煤發電計劃，新建燃煤電廠的發電容量將減少至30GW，遠低於2015年規劃的238GW。

雖然政府的新措施提高了亞洲新興經濟體長期降低仰賴化石燃料的希望，但諸多迹象顯示，這些國家短期仍將增加使用燃煤。

由於中國、印度、南韓和日本的需求強勁，用於發電的熱燃煤價格近月來已飆升。國際能源署(IEA)本月也預測，2021年的全球煤炭需求將增加，因為部分亞洲國家的擴大使用，抵銷了其他國家的減用。

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