綠色經濟來了！三菱重工在奧地利興建零碳排鋼鐵廠

日企三菱重工正在奧地利興建全球最大零碳排鋼鐵廠，預計2021年啟動試營運，將以氫能取代煤炭來處理鐵礦砂。

日本媒體報道，三菱重工透過旗下英國部門，正在奧地利興建這座實驗工廠。該鋼廠在將鐵礦砂還原為鐵的過程中，將以氫能取代煤炭，這座下一代工廠全年可生產25萬噸鋼鐵產品。

國際能源總署(IEA)的數據顯示，全球鋼鐵業在2018年合共排放約20億噸的二氧化碳，為2000年的兩倍。鋼鐵業佔所有產業二氧化碳排放的比率，增加5個百分點至25%。

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