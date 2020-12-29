全球經貿戰：馬來西亞向印尼及越南開徵反傾銷鋼鐵稅

馬來西亞國際貿易及工業部(MITI)表示，將對從印尼和越南進口的冷軋鋼捲和鋼板，分別徵收7.73%至34.82%的臨時反傾銷鋼鐵稅，追溯自本月26日起生效，徵收期間長達120天，直至馬來西亞政府2021年4月23日公布最終調查結果。

該報告指出，初步反傾銷調查時發現，有足夠證據顯示應該再進一步詳查，因此政府決定先採取這項臨時措施，根據初步調查徵收臨時反傾銷稅。

貿工部是在7月底，根據投訴展開這項反傾銷調查。因有鋼鐵業者反映，上述幾個國家出口的鋼鐵產品，以低於當地售價賣到馬來西亞，並造成當地同業出現實質損害。

其實，馬來西亞貿工部早在上周三(23日)就已向中國、南韓及越南開徵為期5年，部分扁鋼產品的反傾銷稅，直至2025年12月11日止。另一方面，越南也在同日向中國部份鋼鐵產品徵收為期5年反傾銷稅。

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