三星市值超越台積電　料將帶領南韓股市明年跑贏台股

外電報道，南韓三星電子的市值已攀升至4,827億美元，超越台積電的4,749億美元，但這是普通股加計優先股的結果。

三星股價大漲，不只是受惠DRAM半導體業績理想，同時也因為三星料將大方發放股利，主要是前會長李健熙過世後協助相關繼承人籌集支付遺產稅的現金。

投資者對三星的長期需求，可能為南韓股市提供支持，2021年升勢可能持續跑贏台灣股市。

今年以來，南韓KOSPI指數累升27.8%，台灣加權指數累升21%。

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