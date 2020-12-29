全球經貿戰：70%日企高層盼拜登能緩解對華關係

日本媒體進行的調查顯示，近70%的日本企業高層認為，美國總統當選人拜登應放寬特朗普時代對中國的強硬措施，扭轉「美國優先」政策並重返國際合作，那全球環境將有所改善。

報道指，放寬對中國的強硬措施獲68.2%的受訪者支持，僅30.7%認為拜登應維持現況。在特定政策方面，72.3%的受訪者認為拜登應該降對中國貨品的額外關稅，59.2%認為應放寬中國籍人士的簽證限制。

該調查在12月7至22日間進行，訪問141家日本大企業。部分受訪企業表示，美國對中國實施的制裁，給日企營運增添了逆風。較疲軟的中國經濟造成消費減少，導致庫存激增和產品價格下滑，緩解中美經濟摩擦能給全球經濟帶來正面影響。

此外，受訪日企看好美日在環境變遷議題上立場一致。拜登承諾美國將重新加入巴黎氣候協定，獲得70.2%的受訪者支持；61.7%支持拜登宣示首任投入2萬億美元至氣候計劃。96.5%的受訪者認為拜登政見對環境倡議具正面意義，比率在9個政策領域中最高，這與日企擁抱日本首相菅義偉2050年前達溫室氣體淨零排放目標相輔相成。

可惜，日企心聲似與政壇風向牴觸。日本執政黨自民黨正敦促政府，取消中國領導人的國事訪問；而東京當局為尋求供應鏈多元化布局，提供補助協助日企將生產線撤離中國。

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