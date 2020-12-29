新產業誕生！美國FAA新規將推動無人機商用

美國監管機構針對無人機遠程識別功能制定了全行業規範要求，同時對於無人機在人口密集地區上空飛行以及夜間飛行推出了新的保障措施，這項期待已久的舉動將擴大無人機的商業化使用。

周一發布的這些最終規則，旨在促進使用無人機最終實現小包裹的廣泛送貨上門服務，以及推廣多項當前被嚴格限制的其他應用。隨着這份新規的出爐，美國航空管理局(Federal Aviation Administration，簡稱FAA)正式改變了對無人機的監管方式，從之前的根據情況逐案批准豁免，轉為制定出該行業長期尋求的廣泛安全標準。

新規將取代原有的嚴格保護舉措；原有規定基本禁止了所有的無人機送貨上門方式。新規將在兩個月後生效，但其中的一些要求很可能需要幾年的時間來落實。

具體的條文總共有700多頁，部分內容自上任總統奧巴馬執政時就已開始制定。新規的另一個目的也是為了解決與執法、國家安全和私隱保護有關的問題。

FAA局長Steve Dickson在伴隨新規發布的一份書面聲明中表示：「新規讓我們更接近於可以更常見到無人機開展業務的那一天，比如用無人機遞送包裹。」據參與談話的人士稱，Dickson已經告訴他的同僚，他打算在候任總統拜登政府留任，直至做滿到2024年結束的5年任期。這些新規的實施不太可能被其他人事變動所影響。

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