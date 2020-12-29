德國商業銀行同意裁減2300個職位

外媒報道，德國商業銀行(Commerzbank)周一(28)公布，與工會協商達成一致協議，到2024年將裁減2,300個職位。

該行在去年秋天曾宣布，到2023年將裁員4,300人，惟投資者認為不足夠。受疫情影響，今年該行將錄得虧損，故正進行更廣泛的重組措施，預計明年第1季宣布，其新任執行長Knof將在明年1月上任。市場預計，該行總裁員規模最終可能達到1萬人，即削減超過四分之一的職位。

除了目前已同意裁減的2,300個職位，該行已在今年第3季提出2億歐元的年長員工兼職計劃，以同時裁減2,900個全職工作職位，料第4季計入6.1億歐元的成本。

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