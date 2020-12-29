太古城業主減價近5%　海景戶以1000萬易手

美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城於12月暫錄約24宗買賣成交，已追平11月全月交投量，該行剛促成一宗辣招稅鬆綁貨交易，單位為鄱陽閣中層G室，實用面積約545方呎，兩房間隔，原業主早前叫價約1,050萬港元放售，議價後減價至約1,000萬元成交，減幅近5%，呎價約18,349元。

他指出，買家鍾情單位可享海景及有裝修，所以即使做價略高於市場約3%仍決定購入自用；而原業主於2017年12月以約860萬元購入單位，是次轉售帳面獲利約140萬元，物業升值約16%。

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