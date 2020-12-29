黃竹坑站第5期今招標 傳項目每呎補價較4期低逾4%

據了解，項目補地價金額超過64億港元，每方呎補價約10,119元，較去年批出的第4期低約4.4%，分紅比例固定25%，發展商須額外出價競投。

資料顯示，第5期位於整個項目的東面，可建總樓面約636,152方呎，將來提供不多於1,050個單位。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020