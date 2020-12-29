黃竹坑站第5期今招標 傳項目每呎補價較4期低逾4%
2020年12月29日 14:38
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黃竹坑站第五期
港鐵公司(00066)公布，黃竹坑站第5期物業發展今日(29日)招標，明年1月26日下午2時正截標。
據了解，項目補地價金額超過64億港元，每方呎補價約10,119元，較去年批出的第4期低約4.4%，分紅比例固定25%，發展商須額外出價競投。
資料顯示，第5期位於整個項目的東面，可建總樓面約636,152方呎，將來提供不多於1,050個單位。
該項目早前收到37份意向書，遞交意向財團包括，本地地產商如長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、英皇國際(00163)、爪哇控股(00251)、其士國際(00025)及旭輝控股(00884)，同時亦有中國金茂(00817)及碧桂園(02007)等內地房企。
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