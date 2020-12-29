東京想取代香港金融中心地位？專家：首要打破稅金及語言障礙

近兩年香港局勢動洫，大批金融人才和企業出走，多個城市都期望能接收相關資源，取代香港的金融中心地位，對此正積極布局的包括日本東京。外媒引述專家指出，雖然東京科技發達，亦是國際知名大城市，但外企稅金高昂，加上英語並不是主要語言，若要接收香港的資源甚至取代香港，恐怕還有一段改革路要走。

日媒報道，新加坡、東京等大城市都有意想成為下一個亞洲金融重鎮，日本首相菅義偉積極布局，期望因為疫情自世界各國回歸的企業家和金融人才，能為東京的金融地位打下基礎。

然而當地政府研究指出，該國的高稅金與語言障礙，恐怕要取代香港還有一大段路要走。根據現行的稅金規定，坐擁上百萬美金年薪的大企業家，可能要繳納將近一半給政府，不過對於基層金融業員工而言，其實日本的累進制稅務機制更友善，且日本的物價水平雖高，但生活成本還是比香港和新加坡低許多，不過這些對企業家或者高階經理人來說，吸引力還不足。

居日華人表示，雖然喜歡日本城市的生活質素，但當地的國際學校學費昂貴，稅收讓人吃不消，認為東京若要吸引金融人才，尤其是攜家帶眷的企業家，必須要考量到學費教育、稅收等問題。

對此，日本已經提案要給予外籍金融人才稅金優惠，並且在下個月開始為外國金融公司開設以英語為主的服務中心。

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