傳行政總裁遴選存分歧　港交所：不評論猜測

報道指，委員會考慮內部晉升或外部招聘，人選包括明年代理行政總裁一職、港交所現任聯席總裁戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、摩根大通前董事總經理翟普，及加拿大養老基金投資公司總裁兼行政總裁Mark Machin等。

報道亦提到，李小加提早超過一年辭任，是由於他與主席史美倫的關係緊張，指李小加個性隨和，部分重要議題未能及早通知董事會，引起不滿。

發言人指，在出任香港交易所集團行政總裁逾十年後，李小加先生早前已通知董事會他將不再尋求續任，並將於今年底退任。李小加在宣布退任後仍全力投入香港交易所集團行政總裁的工作，帶領香港交易所集團業績於年內創新紀錄，今年新股市場的集資金額也創下10年以來的新高。李小加退任集團行政總裁後，將轉任為香港交易所董事會高級顧問，為期6個月。自2021年1月1日開始，現任香港交易所聯席總裁及首席營運總監的戴志堅將出任代理集團行政總裁。新任集團行政總裁的遴選程序結束後，香港交易所將適時作出公布。

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