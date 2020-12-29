歐盟加入半導體大戰　未來2至3年擬投入1.37萬億元

中美科技戰不會因美國白宮易主而改變，其實如今全球都在半導體產業競賽，因這決定了一個經濟體的前景。歐盟18個成員國家，本月就簽署並發布半導體技術相關聯合聲明，聲明簽署國將在未來2到3年投資1,450億歐元(約1.37萬億港元)，以加強歐洲的半導體產業實力，並在技術上往2納米製程邁進。

據外媒報道，歐盟18國在本月簽署並發布的《處理器和半導體技術聯合聲明》(Joint declaration on processors and semiconductor technologies)指出，為提升歐洲在半導體技術上的實力，以及加強歐洲的先進製造能力，18個簽署國將在處理器和半導體領域的國家研究和投資上進行合作，預計未來2至3年中，將在半導體產業的研究、設計和生產能力上，技術上朝2納米製程邁進。

歐盟內部市場執委Thierry Breton表示，歐洲在保持市場開放的同時，擁有將半導體產業多元化，和減少關鍵依賴關係所需的一切資源，而歐盟18國簽署的聲明，不只受到高度歡迎，也將為建立歐洲國家間的工業聯盟鋪平道路，且鑑於先進的處理器晶片，對歐洲的工業戰略和數碼主權的作用愈來愈重要，歐洲國家間的集體合作，能幫助各國利用現有優勢，並抓住新機遇。

該聲明又指，雖然歐洲企業在汽車和工業製造的嵌入式系統中有強大的全球影響力，且在5G、6G技術的行動網絡領域，也有強大的技術地位，但在規模440億歐元(約4,158億港元)的全球半導體市場中，歐洲廠的市佔率僅約10%，遠低於歐洲在全球GDP中的佔比。此外，歐洲亦愈來愈依賴世界其他地區生產的晶片，特別是用於電子通信、數據處理和計算工作的晶片，故必須要急起直追，以保經濟競爭力。

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