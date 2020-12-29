中銀保監發風險提示　警惕網絡平台誘導過度借貸

中國銀保監會發出關於警惕網絡平台誘導過度借貸的風險提示指出，部分網絡平台為獲取海量客戶，通過各類網絡消費場景，過度營銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導過度消費。

當局警惕過度借貸營銷背後隱藏的風險或誘捕，提醒消費者要樹立理性消費觀，合理使用借貸產品，選擇距離機構，距離渠道獲取金融服務。

中銀保監提醒消費者，要堅持從實際需求出發，樹立量入為出的理性消費觀，遠離過度借貸消費營銷陷阱。風險提示「天下沒有免費的午餐」，消費者應了解網絡平台貸款，類別信用卡透支及分期等借貸產品，知悉借貸息費價格、期限、還款方式等與自身所有權密切相關的重要信息，警惕一些機構或平台所謂的「免息」「零利率」的片面宣傳。合理發揮借貸產品作用，樹立負責任的借貸意識，不要過度依賴借貸消費，更不要「以貸養貸」「多頭借貸」。

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