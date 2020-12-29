【市後重點睇】美匯偏軟 道期升173點
2020年12月29日 16:15
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美匯指數進一步跌至90.05；港匯反覆處7.7535；離岸人民幣(CNH)見6.5197；美元兌日圓報103.69；歐元企1.2244；英鎊升見1.35。金價報1,878美元。油價向上，布油處51.29美元；紐油報48.03美元。道指期貨升173點，歐股三大指數全線高開。
●市後關注點
-22:00 美國10月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-23:00 美國12月消費者信心指數
●恒生指數全日收報26,568點，升253點或0.96%。國企指數收報10,449點，升137點或1.34%；科技指數8,000點大關得而復失，收報7,997點，升202點或2.59%，主板成交1,388億港元。大型科網股全線反彈推高大市，阿里巴巴升5.71%；美團飆5.15%；小米集團升5.29%；騰訊升2.21%；京東集團升1.13%。https://bit.ly/3hoMJ1j
●A股快報：有色金屬股領挫4.5%，煤電股齊跌逾3%。https://bit.ly/3aMF0sE
●比特幣大好友警告：一至兩周內要清倉走人...
-分析：比特幣明年可延續牛氣，惟須面對美國監管風險增。
●食家注意：中國改食烏拉圭牛肉，澳洲牛肉將步龍蝦後塵？
●券商警告：Tesla市值面臨崩潰，重演1990年代AOL慘敗下場...
●Coinbase及OKCoin將暫停瑞波幣交易，幣價瀉近兩成。
●英國脫歐：歐盟大使會議同意貿協元旦起暫時生效。
●分一杯羹：傳印度擬對比特幣交易徵18%商品和服務稅。
●特朗普出口管制連發重招，美媒指美國受傷比中國深。
●全球經貿戰：
-70%日企高層盼拜登能緩解對華關係。
-馬來西亞向印尼及越南開徵反傾銷鋼鐵稅。
●中國經濟：
-調查料明年GDP達8.2%，企業債務違約成最大風險。
-網上房產拍賣火熱未設限，政府忽視另有目的？
-今年以來北向資金淨流入近兩千億人幣，按年減四成。
-內地統一信用債信息披露制度。
●金融科技發展受挫，阿里將焦點轉攻電動車產業…
●綠色經濟來了！亞洲新興國家大削燃煤發電。
-綠色經濟來了！三菱重工在奧地利興建零碳排鋼鐵廠。
●傳螞蟻集團商議將需領牌金融業務組建控股公司。
●傳行政總裁遴選存分歧，港交所：不評論猜測。
●調查：虛銀用家介乎25至49歲，流動資產達50萬人士為主。
●東京想取代香港金融中心地位？專家：首要打破稅金及語言障礙。
●差估署：11月私宅售價指數跌0.18%，連挫兩個月。
-萊坊料明年私宅樓價或下調5%，籲政府減辣。
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