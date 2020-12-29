【市後重點睇】美匯偏軟　道期升173點

美匯指數進一步跌至90.05；港匯反覆處7.7535；離岸人民幣(CNH)見6.5197；美元兌日圓報103.69；歐元企1.2244；英鎊升見1.35。金價報1,878美元。油價向上，布油處51.29美元；紐油報48.03美元。道指期貨升173點，歐股三大指數全線高開。

●市後關注點

-22:00 美國10月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-23:00 美國12月消費者信心指數

●比特幣大好友警告：一至兩周內要清倉走人...

-分析：比特幣明年可延續牛氣，惟須面對美國監管風險增。

●食家注意：中國改食烏拉圭牛肉，澳洲牛肉將步龍蝦後塵？

●券商警告：Tesla市值面臨崩潰，重演1990年代AOL慘敗下場...

●Coinbase及OKCoin將暫停瑞波幣交易，幣價瀉近兩成。

●英國脫歐：歐盟大使會議同意貿協元旦起暫時生效。

●分一杯羹：傳印度擬對比特幣交易徵18%商品和服務稅。

●特朗普出口管制連發重招，美媒指美國受傷比中國深。

●全球經貿戰：

-70%日企高層盼拜登能緩解對華關係。

-馬來西亞向印尼及越南開徵反傾銷鋼鐵稅。

●中國經濟：

-調查料明年GDP達8.2%，企業債務違約成最大風險。

-網上房產拍賣火熱未設限，政府忽視另有目的？

-今年以來北向資金淨流入近兩千億人幣，按年減四成。

-內地統一信用債信息披露制度。

●金融科技發展受挫，阿里將焦點轉攻電動車產業…

●綠色經濟來了！亞洲新興國家大削燃煤發電。

-綠色經濟來了！三菱重工在奧地利興建零碳排鋼鐵廠。

●傳螞蟻集團商議將需領牌金融業務組建控股公司。

●傳行政總裁遴選存分歧，港交所：不評論猜測。

●調查：虛銀用家介乎25至49歲，流動資產達50萬人士為主。

●東京想取代香港金融中心地位？專家：首要打破稅金及語言障礙。

●差估署：11月私宅售價指數跌0.18%，連挫兩個月。

-萊坊料明年私宅樓價或下調5%，籲政府減辣。

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