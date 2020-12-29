【產經直播】科網股陰霾已過？
2020年12月29日 16:23
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隔晚美股創新高，帶動港股周二(29日)彈升，高見26,618點！中美緊張局勢未紓緩、新冠病毒又現變種、變數仲係多蘿蘿之下，港股後市依舊難捉路？好友、淡友咪搶攻？
近日捱沽的新經濟股現反彈！有消息指，螞蟻最終「跪低」，計劃設金融控股公司接受類似銀行的監管，阿里巴巴(09988)結束六連跌，企返220元以上；有新旗艦手機登場的小米集團(01810)最多升6%過外，板塊陰霾已盡掃？家陣買入平、靚、正？追入科指有着數？
熱炒的光伏股及汽車股板塊現回吐！股民趁回仲入唔入得過？抑或趁彈就走至穩陣？
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