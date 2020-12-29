新冠肺炎：網購強勁　美最大貨櫃港下半年貨運量飆升

外媒報道，隨着消費者習慣改變及港口業務反彈，自今年上半年起，通過美國最大貨櫃港洛杉磯港(Port of Los Angeles)的貨運量大幅增加。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，2020年下半年，到達洛杉磯港的貨運量較今年上半年增長50%，裝載貨物的船停泊在海上等待碼頭開放的狀況十分常見，主要受惠於美國消費者購物習慣所有改變。

新冠肺炎疫情衝擊最嚴重時，全球經濟陷入衰退，貨運量急劇下跌，如今貨運量激增，使港口供應鏈緊張，與春季形成鮮明的對比，主因是各國推行居家防疫，零售商的網上訂單和電子商務業務強勁，導致全美各港口卸貨拖延並且倉儲空間面臨短缺。

Seroka表示，洛杉磯港預期需求將持續增加，該港口過去20年一直是北美最繁忙的貨櫃港口，佔美國總貨運量的17%。洛杉磯港務局數據顯示，洛杉磯港在11月的貨櫃吞吐量為88.97萬個TEU(20呎標準貨櫃)，按年增加22%。其中，進口量達到46.48萬個TEU，出口量則減少5.5%至13.91萬個TEU。在過去25個月中，出口量在23個月中皆呈現下跌。

Seroka又補充，自8月份以來，每月平均貨櫃吞吐量接近93萬個TEU。今年下半年持續看到這樣的漲幅很不尋常，但2020年本來就不是正常的一年。隨着消費者因防疫限制繼續留在家中並購買商品而非服務，預計港口的吞吐量強勁將再持續至少幾個月至明年。

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