明年哪類股跑出？疫情「震央股」升浪或「史詩級」

外國傳媒報道，華爾街著名分析師、策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人Tom Lee周一(28日)發布報告指出，受疫情打擊最嚴重的股票可望迎來「史詩級升勢」，被他形容為疫情「震央股」(epicenter stocks)的旅遊、零售、服務業等，料在不久將來出現大反彈。

他認為，美國第3波疫情可能即將見頂，「震央股」可望在不久之後反彈，「從市場的角度來看，有關疫情的翻轉，應是對震央股風險偏好增加的訊號，原因是震央股對封鎖措施更敏感，並會從經濟重啟中受益，因此，我們預計將出現反彈」。他更認為，全美疫情已比他預期的還要更快翻轉。

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