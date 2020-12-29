賣地計劃：下季推出3幅地皮　涉及2240伙

發展局局長黃偉綸公布本財政年度第4季(10至12月)賣地計劃，下季將推出3幅住宅地，涉及2,240個單位，按季勁升2.6倍，分布山頂、啟德及古洞北新發展區。推出單位數目為2018年第四季後最多。

另會推出一個鐵路項目，為港鐵黃竹坑站第6期物業發展，提供約750個單位。

同時新一季推出位於銅鑼灣加路連山道商業地，提供樓面約10萬方米。

至於深水埗主教山配水庫發現的歷史建築物，政府已暫停附近有關工程，故毋須作暫定古迹，其後會為物業再作評估。

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