資金輪動料延續到明年　科技淪為「阿二」？

全球科網股今年疫市大漲，支撐美股年終升至紀錄高位，然而，近幾周以來，市場對疫苗引發的經濟復甦抱有希望，推動能源、金融、細價股和其他不太受歡迎的板塊上漲。

相對而言，科技股因其高估值、監管風險加大，逐漸退居市場二線，投資者正權衡未來一年美國科技股的投資規模。

Ally investment首席投資策略師Lindsey Bell認為，人們將繼續持有科技股，但不認為新的一年會有很多新資金投入。

雖然美國銀行基金經理調查結果將「做好科技股」連續第8個月列為市場上最熱門的交易，但根據Refinitiv的IBES數據，科技業縱使料在2020年是實現利潤增長為數不多的行業之一，惟該行業明年收入料僅增14.2%，低於標指成分股公司的23.2%增長。

安聯全球投資者美國投資策略師Mona Mahajan表示，過去幾周開始出現的這種價值輪動也會持續到2021年。

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