窮國有望翻身！柬埔寨開採第一滴石油　總理：經濟新成就

外國傳媒報道，柬埔寨總理洪森周二(29日)宣布，暹邏灣的油田已成功開採出石油，為這個東南亞最窮國家之一寫下里程碑。

暹邏灣蘊藏豐富的石油，美國石油巨頭雪佛龍2005年率先在柬埔寨離岸發現石油。不過，由於柬埔寨政府和雪佛龍未能達成收入分享協議，因此停止產油。雪佛龍於2014年將油田股權出售給新加坡石油天然氣探勘公司KrisEnergy。目前KrisEnergy在這個油田區塊持股達95%，柬埔寨政府則持有其他的5%。

洪森讚揚首度開採出石油是「柬埔寨經濟的新成就」，「2021年即將到來...我們的國家收到一份大禮，就是我們的土地開採出首批石油。」

柬埔寨被譽為東南亞下一個潛在的石油國，政府估計海域內蘊藏數以億計桶原油。

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