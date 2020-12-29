脫歐達協議又如何？英國金融業前途仍不安

外國傳媒報道，雖然英歐宣稱英國脫歐後貿易協議標誌着合作新時代的到來，倫敦金融城卻高興不起來，因金融行業仍在等待歐盟的裁斷。

歐盟官員必須專門裁定英國的金融規則和監管規定，足以構建公平的競爭環境。否則，業務流失將會成為英國金融業的常態，而在一些領域已經出現了這樣的現象。

英國首相約翰遜周日接受外媒採訪時已表示，對於金融業，條約「有可能沒有達到我們希望的程度」。英國財政大臣Rishi Sunak指出，將繼續與比利時布魯塞爾就金融服務業展開磋商。

雖然雙方取得了一定的進展，防止英國脫歐於短期內動搖金融市場，但對於英國金融業與歐盟關係的最終本質的問題，卻鮮有共識；幾天後，英國金融業就將失去長期以來享有的歐盟大部分的市場准入。

NatWest Group Plc董事長Howard Davies本月表示，危險的方面在於，可以看到大家把資產、交易遷到其他地點。由此，員工也有可能會逐漸地搬遷。

英國銀行家、監管機構和政客希望，英歐的貿易協議能有助於雙方就金融業達成另外的協議。該行業是英國經濟的重要支柱，從業人員超過100萬人，佔稅收總額的1/10以上。

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