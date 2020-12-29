內地評級機構遭處分　中誠信國際：將增強合規意識

中國銀行間市場交易商協會發布公告，內地評級機構中誠信國際在為債務融資工具發行人永城煤電控股、河南能源化工集團提供信用評級服務過程中，存在違反銀行間市場相關自律管理規則的行為。經自律處分會議審議，對中誠信國際予以警告、暫停其債務融資工具相關業務3個月，暫停業務期間，不得承接新的債務融資工具評級業務；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。

中誠信國際表示，收到交易商協會有關永城煤電項目的自律處分決定，中誠信國際表示誠懇接受，並就永城煤電事件在第一時間已啟動自查工作，對相關責任人員進行嚴肅問責。公司將進一步增強合規意識，完善相關工作機制及規範工作流程，確保評級工作規範有序開展。

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