屯赤隧道通車帶動　東涌睇樓量急增5成

屯赤隧道通車帶動區內二手市況轉旺。中原陳旭明指出，最近3日東涌區內物業睇樓量急增50%，期內錄得7宗成交，全區本月累錄92宗交投。其中映灣園5座高層C室，實用面積520方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，近日吸引多組買家同時洽購，最終以646.5萬元易手，呎價12,433元。

買家為外區客，認為東涌交通基建完善，物業具升值潛力。原業主則於2005年以225萬元買入單位，持貨15年帳面獲利421.5萬元，期內升值約1.9倍。

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