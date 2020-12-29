特朗普派錢！美股短期料做好　明年4月恐「人踩人」

外國傳媒報道，美國總統特朗普簽署新一輪紓困方案，將為美國人發放600美元支票，也促使美股3大指數周一(28日)齊創新高。有分析師表示，預計部分政府發放的現金將流入股市，但也帶來美股明年泡沫爆破的風險。

TrimTabs Investment Research創辦人Charles Biderman周一撰文指出，原本年初就常有大量資金流入股市，推升美股泡沫，而每人600美元的財政刺激計劃，將進一步推動美股上揚。

他表示，儘管沒有人知道這部分資金將有多少流入股市，但合理的猜測是15至20%，代表將有250億至330億美元會被用來購買美股及期權。歷史數據顯示，每年1至2月是美股資金流入最多的月份，平均每月200億至300億美元。如果再加上政府刺激資金，Biderman認為，美股將因這波資金行情，推高至難以置信的新高。

不過，除了「資金市」外，美股幾乎所有指標都是看跌，投資者多數只是賭徒，故相信長期來看，股市有崩跌的可能性。Biderman認為，美股中期只有一個上升理由，就是聯儲局印鈔，但這利好難以持續。

美國拜登政府預計明年1月上台，並且開始徵收更多資本利得稅。為了繳稅，會讓企業內部人士開始賣股套現，這將是危機的開始。Biderman指出，由1998年到1999年發行的新股，可推算出2000年至少會出現700億美元的企業內部股票拋售，當時散戶還在增持，但到了繳稅季節，他們不得不忍痛沽貨，接下來就是「人踩人」行情，這是2021年4月需要擔心的局面。

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